زين السعودية يحقق مكاسب قوية – تحليل صباحي – 02-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.35% بما يعادل 0.42 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.48، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.38 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.48 ومستوى المقاومة 13.50.
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