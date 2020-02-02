شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 0.80 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.50 ومستوى المقاومة 68.20.