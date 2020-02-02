شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بها، وفي الوقت نفسه يحاول تعويض بعضاً من خسائره بارتفاعاته الطفيفة الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.00، ليستهدف مستوى الدعم 9.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.56 ومستوى المقاومة 10.08.