شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تبوك الزراعية (6040) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً قوية بلغت نسبتها 4.04% بما يعادل 0.37 نقطة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 9.54، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 10.00.