متلايف إيه آي جي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 02-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم متلايف إيه آي جي (8011) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم أعلى سعر له في آخر جلساته عند 20.98، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مما أجبر السهم على الارتداد في نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 4.27% بما يعادل 0.82 نقطة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.00، ليستهدف مستوى الدعم 18.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 22.00.

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