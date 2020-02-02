شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يصعب من تعافيه بتداولاته القادمة طالما ظل يعاني من ضغطه السلبي، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -0.50 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مستنفذاً بذلك فرصه الإيجابية، ولكن بالرغم من هذا التراجع إلا أننا نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم في الأعلى، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 38.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.00.