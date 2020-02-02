شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع التأمين (TISI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 22.44 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 4698.85، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4600.27، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4787.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4624.19 ومستوى المقاومة 4787.15.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر قطاع التأمين يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.