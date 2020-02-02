شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع التأمين (TISI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 22.44 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 4698.85، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4600.27، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4787.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4624.19 ومستوى المقاومة 4787.15.