شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعطي فرصة للتعافي – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 61.08 نقطة، ليستفيد المؤشر بهذا الارتفاع من الدعم الإيجابي المقدم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، كل ذلك يأتي في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 8197.39، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8316.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8100.00 ومستوى المقاومة 8316.75.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
118
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
61
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عدد أسهم الشركات الثابتة
16
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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