شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7033 نقطة، في ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 7000 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,990 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,061 نقطة
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