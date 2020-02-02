شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10442 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الفتح والذي كان عند 10443 نقطة، وملامسا للقناة الصاعدة المكسورة لأسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,399 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,469 نقطة