شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 560 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 552.0 بينما مستوى المقاومة هو 570.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط