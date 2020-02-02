شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة الارتفاع حيث تراجع الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 647 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 610 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 642.3 بينما مستوى المقاومة هو 652.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط