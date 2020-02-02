شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 41 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم 41٫50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدل على سيطرة البائعين على تداولات السهم، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 37 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.7 بينما مستوى المقاومة هو 42.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط