شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 576 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات البيع للوصول لمستوى الدعم 560 فلس كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 590 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 572 بينما مستوى المقاومة هو 579 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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