شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يسجل اعلى مستوى في تسعة اشهر -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 41٫80 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في تسعة اشهر، ليتجاوز بذلك السهم مستوى مقاومته السابق عند 40 فلس، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.5 بينما مستوى المقاومة هو 42.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد