شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يعوض خسائر الشهر -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 47٫50 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 49 فلس كمستوى أول ثم 52٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 45 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.7 بينما مستوى المقاومة هو 49 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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