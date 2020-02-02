شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL)يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 22٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 21 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 25 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.5 بينما مستوى المقاومة هو 23.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد