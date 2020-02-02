شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 179 فلس،ملامسا لمستوى مقاومته الحالي عند 180 فلس، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ومازلنا نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 155 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 185 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 176.0 بينما مستوى المقاومة هو 181.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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