استثمار القابضة (IGRD)تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 02-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫565 ريال، وذلك بعدما سجل سجل ارتفاع بلغ 0٫577 ريال، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0٫55 ريال كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫58 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.57 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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