شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الاسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس عند مستوى 6٫85 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 6٫65 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 7 ريال كمستوى اول،شرط استقرار السهم اعلى مستوى 6٫65 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.76 وبين مستوى المقاومة هو 6.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد