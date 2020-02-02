شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.4% إلى 5567 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى 5533.50 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر وبانخفاض قدره 12% منذ السادس عشر من يناير. وأظهر مسح رسمي نشر يوم الجمعة الماضية أن نمو نشاط المصانع في الصين تعثر في يناير مع هبوط طلبات التصدير. ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الرصاص 3% إلى 1879 دولارا للطن، بينما صعدت عقود النيكل 1.8% إلى 12850 دولارا للطن. وارتفعت عقود الزنك 0.5% إلى 2200 دولار للطن بعد أن تعافت من 2163 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2016.
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