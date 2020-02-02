شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات في 6 تخصصات خدمية لدعم الصيادين والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير جمعية الصيادين التعاونية بمكة المكرمة، خالد الشوبكي، عن وصول أعضاء الجمعية إلى 323 عضوا منذ التأسيس، فيما تعمل على إنشاء المشروعات في 6 تخصصات خدمية لأعمال ومساندة الصياد، تتمثل في «مصانع الثلج، والأسماك، وإدارة وتشغيل موانئ الصيد، والورش والصيانة والصناعة البحرية، وصيد إقليمي وأعالي البحر، وتسويق وتصنيع الأسماك».

وأضاف الشوبكي لـ«اليوم»، أن الجمعية تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها للمشروعات المساندة للصيد، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وحثهم على النشاط في الأعمال المشتركة وتأهيلهم وتدريبهم.

وأشار الشوبكي إلى أن الجمعية تنفذ برامج لإزالة المعوقات عبر لجان مشتركة لحماية الصيادين وتسهيل إجراءات رخصهم، ورفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية والدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية تجاه الغير، وتوفر مجال التدريب والتطوير للمهنة وإعادة تمكين الصياد السعودي من العمل بالمهن عبر تنمية مهاراتهم بمصايد الأسماك بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، والاستفادة من جميع الدراسات والأبحاث العلمية المعرفية الحديثة، ومن أبرز الأهداف التي ترتكز عليها: التوعية البيئية وطرق الحفاظ على بيئة أفضل.