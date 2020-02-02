«ستراتا» تبدأ تسليم أسطح رفارف أجنحة «بيلاتوس بي سي 24»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أعلنت «ستراتا للتصنيع»؛ المملوكة لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن تسليم الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) المزودة بمحركين، والتي تنتجها الشركة السويسرية «بيلاتوس المحدودة للطائرات».

يأتي تسليم الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات بعد مضيّ ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية بين الطرفين، مما يرسخ مكانة «ستراتا» كمورد رئيسي للأسطح الخارجية لبطن الطائرة، والأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة لأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدامات في العالم.

وتم تصميم الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات لتحسين انسيابية الطائرة من خلال تقليل قوة الجر. ويمثل تسليم الشحنة الأولى، المكونة من 22 جزءاً، إنجازاً جديداً في إطار توسيع نطاق الشراكة بين «ستراتا» و«بيلاتوس» المعلن عنها في مايو 2019. وستقوم «ستراتا» بتسليم «بيلاتوس» الشحنات الأربعين المتبقية من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات التي تضم 880 جزءاً، في غضون هذا العام.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «يشكل تسليم هذه الشحنة خطوة إضافية في مسيرة الشركة الهادفة إلى تزويد عملائها بأجزاء هياكل الطائرات، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية الموسومة بشعار «صنع بفخر في دولة الإمارات». وتسعى «ستراتا» إلى تعزيز شراكتها مع «بيلاتوس»، لتكريس موقعها كمسهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية في قطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال توسيع قدراتها الصناعية من منشأتها الحديثة في مدينة العين.

وأضاف عبدالله: «تعتبر بيلاتوس شريكاً رئيسياً ضمن شبكة شركائنا العالمية، ونفخر بثقة بيلاتوس في قدرات ستراتا الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ضمن سلسلة توريد قطاع صناعة الطيران العالمي، وقدرتها على الالتزام بجداول التسليم التي يتم الاتفاق عليها مع بيلاتوس»

ويعود تاريخ الشراكة المبرمة بين «ستراتا» و«بيلاتوس» إلى أبريل 2018، عندما وقعت الشركتان اتفاقية طويلة الأمد لتصنيع الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بي سي 24». وتتكون الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لبطن طائرات «بي سي 24» من 25 مجموعة فرعية مصمّمة للحد من قوة الجر على الطائرة النفاثة للشركة السويسرية الرائدة. وقد نجحت «ستراتا» في تسليم هذه الشحنة في غضون ثمانية أشهر فقط، وقامت حتى الآن بتسليم 40 شحنة من الأسطح الخارجية لبطن طائرات بيلاتوس التي تضم 1160 جزءاً.

وأشاد رومان إمينيجر، نائب رئيس التصنيع في شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات» بتسليم شركة «ستراتا» الشحنة الأولى من الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات رجال الأعمال «بي سي 24» (PC-24) في غضون ثمانية أشهر فقط من توقيع العقد.

وأكد أن هذا الالتزام مؤشر قوي على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها «ستراتا»، والتي تمكنت بواسطتها من الفوز بثقة عملائها وشركائها على حد سواء. وأضاف إمينيجر: «نتطلع إلى توطيد شراكتنا مع ستراتا على المدى الطويل، ونسعى إلى مواصلة تعزيز العلاقة مع الشركة ودولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030».