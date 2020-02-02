خسائر كبيرة للأسهم العالمية في الشهر الأول من 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلت الأسهم العالمية وخصوصاً في «وول ستريت» عن المكاسب القوية التي كانت حققتها في جلسات مطلع العام، لتغلق شهر يناير/‏‏ كانون الثاني على خسائر، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين والعديد من دول العالم، ما أثار المخاوف على الاقتصاد الصيني والنمو العالمي الذي لا يزال يعاني آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويوم الجمعة، أغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 148.00 نقطة (1.59%)، إلى 9150.94 نقطة، ولكنه خرج بمكاسب 2% في يناير، فيما أنهى مؤشر «داو جونز» الشهر على تراجع 1% عند 28256 نقطة، وهبط «ستاندرد آند بورز» 0.2% عند 3225 نقطة.

وفي أوروبا، أنهى المؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي القياسي الشهر منخفضاً 1.2% في أسوأ أداء لشهر يناير منذ عام 2016، وبلغت خسائر «فاينانشال تايمز» البريطاني الشهرية 3.4%، و2.2% ل«داكس» الألماني.

وفي آسيا، تكبد مؤشر «نيكاي» الياباني 1.91% خلال يناير، وأغلق عند 23205 نقاط.

وسجلت أسهم البورصات الخليجية أداءً جيداً خلال تداولات يناير 2020 . وارتفع مؤشر بورصة البحرين 2.95% إلى 1657.63 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.46% إلى 4079.29 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.58%، بنحو 80.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5156.19 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والعقار. كما صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.92%، بما يعادل 25.56 نقطة ليغلق عند 2790.42 نقطة، بدعم من قطاع البنوك ، وتراجعت الأسهم السعودية 1.7%، بما يعادل 143 نقطة.