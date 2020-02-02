شكرا لقرائتكم خبر عن قوة المستهلك الأمريكي مبالغ فيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اكشمان أشوثان *

هناك إجماع على أن المستهلك الأمريكي لا يزال قوياً بما يكفي لدفع أكبر اقتصاد في العالمي نحو المزيد من النمو على الرغم من ضعف قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسلط وجهة النظر هذه الضوء على التوقعات الخاصة بتحسن أرباح الشركات الأمريكية خلال العام الجاري 2020؛ لكن البيانات الاقتصادية الصعبة تنبئ بكلام آخر قد يغير وجهة النظر.

فنمو الإنتاج الصناعي الأمريكي يسجل تراجعاً حاداً على أساس سنوي حتى دخل في عمق النطاق السلبي. وانخفض الإنتاج الأمريكي فعلياً خلال العالم المنصرم 2019 مخلفاً خسائر في الوظائف على مستوى القطاع كما بينت البيانات والتقديرات خلال الأشهر الأخيرة من العام، مسلطاً الضوء على ركود يعانيه هذا الجزء من الاقتصاد.

وقد أدى الضعف الذي لا يمكن إنكاره في التصنيع إلى توافق الآراء على المبالغة في الحديث عن قوة المستهلك. وعلى الرغم من استقرار مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكي كما يشاع، فإن معدلات الإنفاق لا تتناسب مع ما يقال عن الثقة المزعومة، حتى أن ضعف أرقام المبيعات يؤيد التباطؤ المستمر في الإنفاق الاستهلاكي على مستوى الولايات.

وقد انخفضت معدلات النمو الفعلي في مبيعات التجزئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بنسبة 1.25٪ على أساس سنوي، من أعلى معدل سجله عند 3.75٪ قبل عامين، أي في 2017. وعلى الرغم من أن شهر ديسمبر /كانون الأول شهد انتعاشاً جيداً؛ لكن ذلك نتج في الأغلب عن مقارنته بالهبوط الكارثي في ديسمبر /كانون الأول 2018 في مبيعات التجزئة. إضافة إلى ذلك، هذا لا ينفي حقيقة أن نمو الإنفاق قد تضاءل على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية تشير إلى وجود مستهلك واثق، وأن سوق الأسهم في مستويات قياسية، وهنا بيت القصيد.

ماذا نستنتج من ذلك؟ يشكل نمو الوظائف، وليس أسعار الأسهم، شريان الحياة بالنسبة للمستهلك الأمريكي العادي؛ لذلك من المهم أن ندرك أن معدل النمو في الوظائف غير الزراعية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في 27 شهراً. ليس هذا فقط، ولكن النمو في إجمالي ساعات العمل لم يكن بهذا المستوى من الضعف منذ حوالي 10 سنوات وتحديداً منذ العام 2010؛ حيث انخفض إلى 0.9٪ في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 2٪ في العام السابق.

والأسوأ من ذلك أن النمو في إجمالي الأجور قد انخفض بشكل أسرع خلال العام الماضي، مقارنة مع حجم النمو في ساعات العمل؛ حيث تباطأ إلى نسبة 3.8٪ من حوالي 5.5٪ تقريباً. ونتيجة لذلك، انخفض معدل النمو السنوي في متوسط الدخل بالساعة - وهي نسبة إجمالي الأجور إلى إجمالي ساعات العمل - إلى نسبة 1.1٪ من 1.6%. وهذا هو السبب الرئيسي وراء الركود المقلق في نمو الأجور حتى في ظروف معدل بطالة منخفض للغاية يبلغ 3.5٪، الأمر الذي يثير قلق العديد من الاقتصاديين.

بالنسبة إلى المواطن الأمريكي العادي، فإن هذا التباطؤ الحاد في نمو إجمالي الأجور يحد من نمو الإنفاق، وخصوصاً على الكماليات والتسوق الموسمي. بغض النظر عن مدى ثقة المستهلكين، هناك فقط الكثير من الديون الجديدة التي يحصل الأمريكيون عليها؛ لدعم المزيد من الإنفاق. وتدل البيانات ذات الصلة على أن النمو في الوظائف والرواتب الإجمالية ومجموع ساعات العمل رهن بدورة هبوط موسمي كما يبدو من متابعة اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي ونمو الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

وفي حين أن الأسواق المالية في وول ستريت، والتي تعيش طفرة بزخم الدعم الذي تحظى به من قبل التيسير الكمي الذي عادت إليه البنوك المركزية، ربما تعزز قدرة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع، فإن المواطن الأمريكي العادي يتعرض لضغوط كبيرة. على الرغم من انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في السنوات الخمس الماضية، متجاوزاً 15٪ خلال العام الماضي 2019.

وبصرف النظر عن الإجماع القائل إن المستهلك «قوي»، لا يوجد في الواقع سوى القليل من المؤشرات على أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد انتهى.

* بلومبيرج