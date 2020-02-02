«إكسبو 2020 دبي» نافذة 192 دولة على العالم العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من شأن 192 دولة أن تعرض ما لديها من ميزات وابتكارات أمام العالم خلال حدث إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وسيستضيف إكسبو العالم على مدى 173 يوما. كل يوم منها فيه خبرات جديدة. وسيكون هذا وقت للإبداع والعمل المشترك والابتكار. سيكون إكسبو حدثا ممتعا بامتياز، سيتضمن معروضات وأنشطة ولقاءات وأطعمة وإبداعات تخلب الأبصار وتثير الانتباه وتبعث على الدهشة وتأسر العقول.

أعلن وزير خارجية باراجواي أنطونيو ريفاس بالاسيوس أن مشاركة باراجواي في الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» رسمية ومؤكدة، مشيراً إلى أن بلاده ستنظم فعالية خاصة في الحدث تحت عنوان «يوم باراجواي» في 4 مارس 2021، وهو الحدث الذي سيكرس اليوم بأكمله للترويج لموقف باراجواي، لافتاً إلى أن إكسبو 2020 دبي ليس معرضاً عالمياً فحسب؛ بل يمثل لهم نافذة عالمية جذابة للاحتفال وتعزيز وجود باراجواي في العالم العربي، وهناك سيظهر ما يمكن أن تفعله كقوة من حيث الغذاء والطاقة والمياه.

وتعتبر باراجواي من الوجهات الاقتصادية الصاعدة بين دول أمريكا اللاتينية، وتتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة، وتوافر المواد الخام والطاقة، إلى جانب العنصر البشري.

وتطرح تلك المقومات فرصاً متنوعة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية واعدة بين البلدين، كما أن قطاع المواد الغذائية سواء المتعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروات الحيوانية، من أبرز القطاعات على خريطة التعاون المشترك، ويحمل إمكانيات لتطوير نموذج متقدم من التعاون الثنائي بين الجانبين، يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط في الأسواق المحلية للدولة، وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري حيوي.

من جهة أخرى أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان جامشيد جماخونزودا في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام، أن بلاده تتخذ خطوات جادة للمشاركة في الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن جناح بلاده سيعرض الصناعة والحرف الشعبية وموارد الطاقة المائية والسياحة والتنمية، وسيكون موضوع الجناح في المعرض الدولي هو «الماء من أجل التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن حكومة بلاده وضعت خطة عمل للمشاركة في المعرض، وأنشأت اللجنة المنظمة برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء البلاد، دافلاتي سعيد، والتي ستنظر في قضايا إعداد ومشاركة طاجيكستان في اجتماعات اللجنة.