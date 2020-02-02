كيف تختار شركاءك في العمل؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في رسالته السنوية لعام 1989 إلى مساهمي شركة «بيركشاير هاثاواي»، لفت وارين بافيت الانتباه إلى قاعدة شخصية قيمة، والتي ينسب إليها الكثير من نجاحاته، حيث قال «عرّاب أوماها»: «بعد بعض الأخطاء التي اقترفتها، تعلمت الدخول في الأعمال فقط مع الأشخاص الذين أحبهم وأثق بهم وأعجب بتصرفاتهم».

لكن لماذا ركّز بافيت على هذه النوعية من الأشخاص؟ وفقاً له، فالأمر بسيط: «نحن لا ننجح أبداً في عقد صفقات جيدة مع أشخاص لا نحبهم».

وفي خطاب ألقاه على خريجي درجة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة فلوريدا في عام 1998، كرر بافيت هذا المبدأ الذهبي، قائلاً: «أنا أعمل فقط مع الأشخاص الذين يروقون لي. وإذا كان بإمكاني جني 100 مليون دولار مع رجل يسبب لي توتراً واضطراباً، سأقول لا لهذه الصفقة».

وبالطبع، عندما لا يتم قياس ثروتك الصافية بالملايين أو بالمليارات، مثل وارين بافيت، فقد يكون من الأسهل الحصول على فرصة عمل مثيرة مع الأشخاص الخطأ. فربما يكون شريكك التجاري المحتمل على استعداد لتقديم ادعاءات خاطئة عن منتج منافس، أو يريد محاسبك الخاص التلاعب ببياناتك المالية حتى تتمكن من التهرب ضريباً. هناك دائماً أشخاص مستعدون لتعدي الخطوط الأخلاقية، وقد لا يؤدي ذلك إلى دخولهم السجن، إلا أنه يجعلهم أشخاصاً غير أهل للثقة.

وتتمثل وجهة نظر بافيت في أن الارتباط بهذا النوع من الأشخاص هو أمر محفوف بالمخاطر، وليس بالضرورة أن ينتهي بك الأمر بمشكلة قانونية أو مالية، ولكن مع مرور الوقت ستصبح شخصاً مثلهم. وكما يقول بافيت: «أنت ترغب في الارتباط بأشخاص تريد أن تصبح مثلهم».

وللتأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح إليك بعض الأشياء التي عليك مراعاتها:

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1- تخلص من العلاقات غير المرغوبة:

إذا كنت جاداً في ربط نفسك بالأشخاص المناسبين، سيتطلب منك الأمر حتماً مقاطعة الأشخاص غير المناسبين. وبمجرد أن تقرر اتخاذ هذا التغيير، يمكنك تحديد السرعة المناسبة لإنجاز هذا الأمر.

2- اختر شريكك في العمل بدقة:

تعرف إلى شريكك في العمل قبل الدخول في اتفاقية معه. قم بأبحاثك الخاصة عنه واسأل عنه الأشخاص الذين عملوا معه سابقاً، وتأكد من أنه جدير بالثقة. لكن إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على معلومات موثوقة عن هذا الشخص، انتقل إلى الخطوة التالية.

3- ثق بحدسك:

من المعروف أن عليك أن تمنح الناس فرصة، لكن هذا لا يعني تجاهل حدسك. إذا كنت متوجساً من شخص ما ولا تشعر بالراحة تجاهه، سواء كان موظفاً جديداً أو عضواً محتملاً في مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المحتملين، ثق بحدسك أولاً. قابلهم خارج العمل، وتعرف إليهم، لكن إذا بقي شعورك مثلما هو، من الأفضل ألا تمضي قدماً في علاقة معهم.