أفضل أداء شهري لعقود الذهب الآجلة في دبي منذ يوليو 2008

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استهلّت بورصة دبي للذهب والسلع العام الجديد 2020 بقوة، حيث سجل العقد الآجل للذهب، في يناير/ كانون الثاني أفضل أداء شهري له منذ يوليو/ تموز 2008. وسجّلت أحجام تداول هذا المنتج نمواً بنسبة 66.25٪ على أساس شهري، وبنسبة 515٪ على أساس سنوي، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. كما ساهمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في تعزيز تداولات بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 18.26٪ على أساس شهري.

وكان معدل الاهتمام الشهري المفتوح في يناير مؤشراً آخر على البداية الواعدة للبورصة هذا العام، حيث سجّل 366,481 عقداً مقارنةً مع 314,729 عقداً في ديسمبر 2019. وكان إجمالي معدل الاهتمام المفتوح قد وصل إلى 324,803 عقود في عام 2019، وهو أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح تسجّله البورصة على الإطلاق.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «فخورون جداً بالنمو الذي حققناه العام الماضي، ويسعدنا أننا حافظنا على زخم النمو في بداية 2020، مع تسجيل تداولات قوية لجميع منتجاتنا، خاصة منتجنا الرائد، العقد الآجل للذهب. وفي ضوء التقلبات السائدة، يشير الأداء القوي في شهر يناير إلى آفاق إيجابية للعام الجديد، حيث نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كالبورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، وتزويد أعضائنا والمشاركين بمجموعة واسعة من المنتجات للتحوط بأمان ضد المخاطر».

كما ساهمت محفظة أزواج العملات الرئيسية الست G6 لدى بورصة دبي للذهب والسلع في تعزيز أحجام التداول خلال الشهر الماضي، حيث سجلت نمواً بنسبة 419٪ على أساس سنوي. وكان الدولار الأسترالي هو الأبرز من بين أزواج العملات، حيث سجل أفضل أداء شهري له منذ يونيو 2010.