5600 عضوية جديدة في «غرفـة الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أظهرت البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن العام 2019 شهد نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها، حيث وصل عدد الأعضاء الجدد المنضوين تحت مظلة الغرفة إلى 5626 عضواً، فيما بلغ العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا وكلباء 58494 عضواً.

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الثقة التي تحظى بها إمارة الشارقة من قبل المستثمرين حول العالم، هي التي ساهمت في استقطاب هذا العدد الكبير في العضويات، ما يعكس الرؤية الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي جعلت من الإمارة وجهة للأعمال في المنطقة، فالشارقة وبفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعتمدها، وموقعها الجغرافي بين إمارات الدولة، ومزاياها التنافسية التي توفرها للشركات العاملة فيها، وتشريعاتها وقوانينها المنظمة لبيئة الأعمال، نجحت في تبوؤ مكانة متقدمة بين أبرز الوجهات المستقطبة للاستثمارات في المنطقة.

ولفت العويس، إلى أن «غرفة الشارقة» نجحت في تحقيق معظم مستهدفاتها خلال العام 2019 وفق مؤشرات الأداء المرسومة في خطتها التشغيلية، مسجلة الكثير من الإنجازات والأهداف على مستوى تطوير القطاعات التجارية والصناعية والمهنية في الشارقة ودعم مجتمع الأعمال المحلي، كما حددت الغرفة المحاور الرئيسية التي ستعمل على تحقيقها في الفترة المقبلة، من خلال التركيز على تطوير الأداء المؤسسي عبر استشراف المستقبل وفق آلية مبتكرة في عام الاستعداد للخمسين 2020، عن طريق اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه، وتعزز من مكانة مجتمع الأعمال بالشارقة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، فضلاً عن التزام الغرفة في ترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

حافل بالإنجازات

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن عام 2019 كان حافلاً بالإنجازات، وذلك في إطار سعي الغرفة الدؤوب لتحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي ظل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن تركيز الغرفة خلال العام الماضي تمحور على استهداف المستثمرين في الخارج من خلال تنظيم زيارات للبعثات التجارية إلى الأسواق الواعدة، حيث عقدت عدداً كبيراً من اللقاءات المهمة في العديد من الدول حول العالم ومع المؤسسات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، فضلاً عن اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية والتي بلغت 53 بعثة، كما تم تنظيم 6 ملتقيات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم، فضلاً عن 19 مشاركة داخلية وخارجية من تنظيم مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة.

بعثات خارجية

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن جهود الغرفة وشركائها من المؤسسات التي تعمل معاً بروح الفريق الواحد تحت مظلة حكومة الشارقة وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية، أثمرت عن تعزيز مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة من خلال جملة من المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2019، حيث نجحت في تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع عشرات المسؤولين من دول ومنظمات وسفراء وقناصل ورؤساء غرف تجارية ومؤسسات اقتصادية من دول مختلفة حول العالم، حيث أوفدت عدداً من البعثات إلى الخارج واستقبلت عشرات الوفود الخارجية، ومن أبرز البعثات التي نظمتها الغرفة في العام الماضي بعثاتها التجارية إلى كل من أوغندا وكينيا وموسكو وسانت بطرسبورغ، في حين استقبلت وفوداً من كل من البرازيل وأستراليا وبولندا وكوريا وروندا ومصر والمغرب وطاجيكستان والهند وغيرها.



استضافة اجتماع غرفة التجارة الدولية



قال العوضي: في اعتراف بدورها المتنامي على الساحة الاقتصادية الدولية، وتعزيزاً لمكانتها كإحدى أبرز غرف التجارة في المنطقة، استضافت غرفة الشارقة خلال 2019 اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات كما نظمت الغرفة ورعت وشاركت في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمعارض، من أبرزها استضافة الدورة السادسة من مؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، واجتماع القيادة التنفيذي لاتحاد الغرف الخليجية، ومعرض ايدكس أبوظبي، ومعرض سيال أبوظبي، ومعرض مشاريع الشباب في العين، ومعرض الخمسة الكبار، والورشة التعريفية بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وملتقى الأعمال الإماراتي السريلانكي، فضلاً عن المشاركة في قمة كازان الاقتصادية الدولية، ومؤتمر غرف التجارة العالمية، والقمة العالمية للصناعات ومجلس الأعمال الروسي.



متانة اقتصاد الشارقة



اعتبر العويس، أن وصول قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى 30 مليار درهم في عام 2019، وإصدارها ما يقرب على 92 ألف شهادة منشأ، هو مؤشر واضح على متانة اقتصاد الشارقة والدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها، إلى جانب المبادرات التي تطلقها الغرفة لتمكين المؤسسات من توسعة أعمالها ورفع مستوى تنافسيتها وتحسين خطوط الإنتاج وعمليات التجارة والتصدير للأسواق الخارجية.