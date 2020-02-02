«الأنصاري للصرافة»: لا نطلب من الفائزين أي بيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شددت «الأنصاري للصرافة»، على أهمية دور المجتمع في التصدي لظاهرة الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر تطبيق «واتس أب»، وتجنب الوقوع ضحية لها. ودَعَت الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر من الرسائل والمكالمات الوهمية التي تردهم، والتحقق من مصدرها ومدى صحتها، مع إبلاغ السلطات المعنية عن أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تثير الشكوك.

وأكدت الشركة أنها لا تطالب الفائزين بجوائز في حملاتها الترويجية بالإفصاح عن أية بيانات شخصية، أو دفع أي رسوم نظير استلام الجائزة.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام: «يمكن لأفراد المجتمع أن يلعبوا دوراً فعالاً وإيجابياً لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه العمليات الاحتيالية من خلال عدم الاستجابة لمكالمات ورسائل الاحتيال الواردة عبر الهاتف، وضرورة إبلاغ الجهات المعنية لتتبع تلك الجرائم بشكل مبكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مرتكبيها ومحاسبتهم بموجب القانون».