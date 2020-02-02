شكرا لقرائتكم خبر عن «المدينة العالمية» تتصدر سوق الشقق السكنية.. و«المرابع العربية» للفلل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

توفر دبي العديد من الفرص المغرية للأفراد والشركات على المستويين المحلي والعالمي، وإيجاد عمل يعني البحث عن مسكن، وبفضل القرارات الحكومية الجديدة التي تتعلق بتأشيرات الدخول، شكل الأمر استقراراً للوافدين وزاد من رغبتهم في بناء حياتهم المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشتهر دبي بوفرة المشاريع العقارية السكنية، والتي تتمتع بمزايا متعددة، ولكن أهم وأول ميزة في مجال الاستثمار في العقار بدبي هو الموقع، الذي سينعكس بالضرورة على قيمة العائد على الاستثمار، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تتعلق بالمبنى وميزاته.

وتصدرت «المدينة العالمية» قائمة المناطق الأعلى من حيث العائد الاستثماري السنوي في سوق الشقق السكنية بنسبة 9.4 %، تلتها في المركز الثاني «قرية جميرا الدائرية» ب6.9 %، ثم «مرسى دبي» ثالثاً بواقع 6.5 %، والمركز الرابع جاءت «نخلة جميرا» ب5.9 %، وحلت «وسط مدينة دبي خامساً ب5.4 %.

في سوق الفلل السكنية، فتصدرت «المرابع العربية» المركز الأول من حيث العائد الاستثماري بنسبة 5.9 %، ثم «دبي لاند» ثانياً ب5.5 %، وفي المركز الثالث جاءت «نخلة جميرا» ب3.4 %.

وفي ما يلي قائمة بأفضل مناطق الاستثمار في «عقارات دبي»، حيث تتضمن معلومات مفصلة حول مميزات هذه المناطق، سواء التي تتصدر طلبات الباحثين عن الاستثمار في شقق التمليك أو الاستثمار في بناء الفلل وبيعها، وذلك استناداً إلى تقرير «بيوت» عن سوق عقارات دبي لعام 2020.

الشقق: دبي مارينا

كانت وما زالت «دبي مارينا» واحدة من الوجهات السياحية التي تتربع على عرش المناطق السكنية في دبي، والتي تتمتع بعائد عالٍ على الاستثمار، وذلك بفضل تصميم مبانيها الشاهقة، وتمتعها بإطلالات مائية خلابة، فضلاً عن مجموعة المطاعم والمقاهي المشهورة. كما أن استحداث مشروع جزيرة «بلو واترز» أضاف إلى المنطقة أهمية لتكون من أفضل مناطق الاستثمار العقاري في دبي. إضافة إلى أن أسعار استثمار الشقق في «دبي مارينا» انخفضت بشكل ملحوظ، حيث أصبح متوسط شراء شقق استوديو في دبي مارينا 718 ألف درهم إماراتي، بينما شقق غرفة واحدة للبيع أصبح متوسطها السنوي 1.1 مليون درهم إماراتي، وأخيراً شقق غرفتين وصالة للبيع في «دبي مارينا» المتوسط السنوي لها هو 1.7 مليون درهم إماراتي. والجدير ذكره أن العائد على الاستثمار في دبي مارينا هو 6.5 %.

وسط مدينة دبي

وتلي «دبي مارينا» في قائمة مناطق الاستثمار العقاري في دبي منطقة «وسط مدينة دبي» التي تعتبر مركزاً مزدهراً، لاحتضانها مزيجاً فريداً من الأبراج السكنية والتجارية رائعة التصميم، والتي تضم ما يقارب 30 ألف عقار، ممتدة على مساحة 4 كيلومترات مربعة، تتخللها حدائق طبيعية، كما أن العقارات للشراء في «وسط مدينة دبي» نجد أنها ملحقة بمجموعة من المرافق والكماليات الحديثة؛ مثل أحواض السباحة، النوادي الرياضية، مناطق لعب الأطفال وعدد من المسارح وقاعات الأفلام. والأهم في كل ذلك أن السكن في هذه المنطقة يجعل الجميع على مقربة من برج خليفة والمطاعم في «بوليفارد محمد بن راشد»، إلى جانب أضخم مركز تجاري في العالم «دبي مول».

شهدت أسعار شقق للبيع في «وسط مدينة دبي» انخفاضاً نسبته 9.5 %، حيث يبلغ متوسط شراء شقق استوديو في وسط مدينة دبي 925 ألف درهم إماراتي، ومتوسط شراء شقة من غرفة وصالة هو 1.45 مليون درهم، وشقة من غرفتين وصالة متوسطها السنوي 2.5 مليون درهم إماراتي. والجدير ذكره أن العائد على الاستثمار في وسط مدينة دبي هو 5.4 %.

قرية جميرا الدائرية

تتميز «قرية جميرا الدائرية» بأنها واحدة من مناطق استثمار العقار في دبي بموقعها الاستراتيجي الذي يسهل التنقل منها وإليها للعديد من المناطق مثل؛ «جبل علي» و«دبي مارينا» فضلاً عن «أبراج بحيرات الجميرا»، هذا إضافة إلى المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ وفي ذات الوقت حازت شهرة واسعة في مجال الاستثمار مثل «روكسانا ريزيدنس».

يبلغ متوسط الاستثمار في الشقق السكنية في «قرية جميرا الدائرية» في ما يخص الاستوديو 430 ألف درهم إماراتي، بينما يبلغ متوسط سعر شراء الشقة من غرفة وصالة 704 آلاف درهم، والشقة من غرفتين وصالة أصبح متوسط شرائها عقب الانخفاض 1.09 مليون درهم إماراتي. والجدير ذكره أن العائد على الاستثمار في قرية جميرا الدائرية هو 6.9 %.

نخلة جميرا

المنطقة الرابعة في قائمة المناطق الأكثر طلباً للباحثين عن فرص الاستثمار العقاري في دبي هي جزيرة «نخلة جميرا»، وهذا نتيجة لتصميمها الفريد بشكل نخلة مرسومة على سطح الخليج العربي، وزادت رغبة المستثمرين في شراء شقق في الجزيرة عقب انتهاء مشروعي مساكن «شاطئ النخلة» و«رافلز»، فضلاً عن ضمها لمركز تجاري ضخم هو «نخيل مول».

طورت عقارات «نخلة جميرا»، على أسس من الفخامة والرقي، حيث يبلغ متوسط سعر شراء استوديو في نخلة جميرا 1.09 مليون درهم إماراتي، ومتوسط سعر شراء شقة من غرفة وصالة هو 1.9 مليون درهم إماراتي، والشقة من غرفتين وصالة متوسط شرائها 2.29 مليون درهم إماراتي. والجدير ذكره أن العائد على الاستثمار في نخلة جميرا هو 5.9 %.

المدينة العالمية

نختتم قائمة استثمار العقار في دبي في ما يخص الشقق ب«المدينة العالمية»، التي توفر لقاطنيها متعة السكن والاستقرار في مجمع محاط بنمط معيشي معاصر وبأسعار معقولة. تمت تسمية المجمعات السكنية فيها على أسماء دول معروفة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ضمها لمجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية من شتى المطابخ العالمية لترضي أذواق ورغبات الجميع.

وانخفضت أسعار شراء الشقق في المدينة العالمية بنسبة 16.1 % ليكون متوسط سعر شراء الاستوديو 240 ألف درهم إماراتي، وسعر شراء شقق غرفة وصالة 345 ألف درهم إماراتي، بينما بلغ متوسط سعر الشقق المكونة من غرفتين وصالة للبيع 650 ألف درهم. والجدير ذكره أن العائد على الاستثمار في المدينة العالمية هو 9.4 %.

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الفلل: نخلة جميرا

حصدت «نخلة جميرا» المرتبة الأولى في قائمة أكثر المناطق طلباً من قبل الباحثين عن الاستثمار العقاري في دبي للأجانب، حيث انخفضت أسعار شراء الفلل بنسبة 8.3 % ليكون سعر شراء فلل 3 غرف وصالة في نخلة جميرا 6.2 مليون درهم إماراتي، بينما متوسط سعر شراء فلل 4 غرف وصالة 9.5 مليون درهم إماراتي. والعائد على الاستثمار في هذه المنطقة هو 3.4 %.

المرابع العربية

تتابعاً في القائمة التي تضم أفضل مناطق الاستثمار العقاري في دبي 2020، يأتي مجمع «المرابع العربية» الذي يعتبر من المناطق السكنية المناسبة للعائلات وتتمتع بعائد عالٍ على الاستثمار نسبته 5.9 %، وذلك بفضل ضمه لفلل بمساحات واسعة فضلاً عن كثير من المرافق الترفيهية والخدمية. ويبلغ متوسط سعر شراء فلل 3 غرف وصالة في المرابع العربية من 2.35 مليون درهم إماراتي، وفلل من 4 غرف نوم من 3.6 مليون درهم إماراتي، وذلك عقب الانخفاض الذي طرأ على أسعارها والذي نسبته 6.6 %.

دبي لاند

تضم «دبي لاند» العديد من المشاريع السكنية وتعد جميعها فرصة مناسبة للراغبين في تملك فلل للاستثمار في حيث تبدأ أسعار شراء الفلل 3 غرف وصالة من 1.3 مليون درهم إماراتي، أما فلل 4 غرف نوم من 2.06 مليون درهم إماراتي، وفلل 5 غرف وصالة فمتوسط سعر شرائها 2.7 مليون درهم إماراتي. والعائد على الاستثمار في «دبي لاند» هو 5.5 %.

ذا فيلا

ننتقل في قائمة أهم مناطق الاستثمار العقاري في دبي إلى مجمع «ذا فيلا» المطوّر من قبل شركة «دبي للعقارات» التي قامت على تصميم الفلل بطريقة فاخرة ومميزة، والمحاطة بالمساحات الخضراء الشاسعة، وفضلاً عن كل هذا، فإن هذا المجمع مجهز بكافة أنواع المرافق الخدمية والتي منها: أحواض السباحة، نادٍ رياضي، مسجد، مركز تسوق مجتمعي ومناطق للعب الأطفال وغيرها الكثير.

انخفضت أسعار الفلل للبيع في ذا فيلا بنسبة 11.9 %، ليكون متوسط سعر شراء فلل 3، 4، 5 غرف وصالة هو 1.2 مليون، 3.1 مليون، 3.7 مليون درهم على التوالي.

داماك هيلز

نختتم قائمة أفضل مناطق الاستثمار في عقارات دبي ب «داماك هيلز» التي شهدت أيضاً انخفاضاً في معدل شراء الفلل بنحو 5.5 %، لتصبح الأسعار: 2.4 مليون، 2.8 مليون، 4.5 مليون درهم إماراتي لفلل 3، 4، 5 غرف وصالة على التوالي.