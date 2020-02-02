«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فاز مصرف الشارقة الإسلامي، بجائزة «أفضل صفقة لمؤسسة مالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» من مجلة «جلوبال كابيتال»، وذلك تقديراً لإصداره صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في يونيو/‏حزيران الماضي.

وتم تسعير هذه الصكوك بتكلفة 321 نقطة أساس بمعدل عائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات. وتم اعتبار عملية إطلاق الصكوك ناجحة بشكل خاص نظراً لإطلاقها في الوقت المناسب من العام والإقبال الملحوظ وبأقل تكلفة سواء على مستوى البنوك التقليدية أو الإسلامية.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نحن سعداء لفوزنا بهذه الجائزة من مجلة جلوبال كابيتال، عن الصكوك التي تم إصدارها قبل نحو ستة أشهر، والتي حظيت بإقبال كبير من قبل المستثمرين العالميين، الذين وصلت طلباتهم للاكتتاب فيها إلى 4.8 مليار دولار أمريكي، أي حوالي تسعة أضعاف قيمة الصكوك، وهو ما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية وجاذبيته عند المستثمرين».

وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إلى أن هذه الجائزة تشكل نقطة تفوق أخرى لصالح هذه الصكوك التي حققت أفضل تسعير خليجياً، لم تشهد المنطقة نظيراً له من قبل، منافسة بذلك أكبر المؤسسات المالية العالمية والمحلية سواء التقليدية أو الإسلامية، وأسهمت في تعزيز رأس المال الأساسي، ونسب رأس المال الإجمالي للمصرف، وبالتالي تمكينه من تحقيق نسب النمو المستهدفة خلال الأعوام القادمة، وإضافة قيمة كبيرة من العوائد للمساهمين ولاقتصاد إمارة الشارقة.

وجاء إصدار هذه الصكوك تماشياً مع خطط واستراتيجية مصرف الشارقة الإسلامي في المرحلة المقبلة، والرامية إلى زيادة معدلات رسملة المصرف بهدف تعزيز النمو المستقبلي، وتوسيع قاعدة رأس المال. ونجح المصرف في زيادة حضوره في أسواق رأس المال العالمية، منذ إصداره الأول من الصكوك عام 2006، والتي أعقبها بالعديد من الإصدارات الناجحة، وصولاً إلى عام 2019، الذي حظي فيه الإصدار الأخير من الصكوك بحفاوة كبيرة من قبل مجتمع قطاع المال؛ حيث تلقى المصرف طلبات اكتتاب من 209 جهات مختلفة ممتدة ما بين آسيا، وأوروبا، والخليج العربي.