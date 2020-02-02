شكرا لقرائتكم خبر عن سجال فرض ضريبة الثروة في أمريكا البلوتوقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. عبد العظيم محمود *

من أبرز محاور النقاش في حملات المتنافسين الديمقراطيين لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هو السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة في ما يتعلق بمعالجة مشكلة عدم المساواة التي تعانيها أمريكا.

واقترح المرشحان الديمقراطيان إليزابيث وارين، وبيرني ساندرز، فرض ضريبة الثروة لتوفير عائد مادي للدولة، ولإعادة توزيع الدخول والثروات على أسس عادلة. وباعتبار أن الأثرياء والأغنياء مطالبون بدفع ضرائب أكبر للإسهام في توفير حد أدنى من الحياة المعقولة للفقراء والمحرومين.

وهو ما دعا إليه الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه الجديد «رأس المال والأيديولوجية»، حيث يطرح بيكيتي أجندة جديدة لإعادة توزيع الثروة، والفرضية التي يؤسس عليها حجته هي أن اللامساواة خيار سياسي.. إنها شيء يختاره المجتمع وليس نتيجة حتمية للتكنولوجيا والعولمة.

يقول بيكيتي: «إن كل مجتمع تنعدم فيه المساواة توجد له أيديولوجية لتبرير اللامساواة، فذلك يسمح للأثرياء بالاستغراق في النوم داخل مساكنهم، فيما يتجمد المشردون في الخارج». ومقترحه الرئيسي يتعلق بالضرائب على الثروة. إنه لا يدعو البتة إلى إلغاء الملكية، ولكنه يريدها أن تكون متاحة للنصف الأقل حظاً من السكان.

وهؤلاء حتى في البلدان المتقدمة لم يمتلكوا أبداً شيئاً كثيراً. يقول بيكيتي إن ذلك سيستلزم إعادة تعريف الملكية الخاصة بوصفها «مؤقتة» ومحدودة، فأنت يمكنك التمتع بها أثناء حياتك وبكميات معتدلة. ويقترح بيكيتي فرض ضرائب على الثروة بنسبة 90% على أصحاب البلايين، ومن حصيلتها يمكن لبلد مثل فرنسا منح كل مواطن «أموالاً مودعة» بقيمة حوالي 12 ألف يورو عند سن الخامسة والعشرين.

ويشير في هذا الصدد، إلى أن المعدلات الضريبية البالغة الارتفاع لم تعرقل النمو السريع في الفترة بين عامي 1950 و1980، في حين تقترح المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارين التي تستأنس بنصائح اقتصاديين يعملون مع بيكيتي، فرض ضرائب سنوية بنسبة 2% على الثروات العائلية التي تفوق 50 مليون دولار، و3% على المليارديرات.

ووفقاً لحساباتها، فإن ذلك سيؤثر في 75 ألف عائلة، ويحقق إيرادات بقيمة 2.75 تريليون دولار خلال عشرة أعوام. ويرى معظم أنصار وارين وساندرز أن أمريكا البلوتوقراطية (التي يقودها الأثرياء) هي المكان المثالي لفرض ضريبة الثروة.

وتشير بعض معاهد الاقتصاد الأمريكية، إلى أن الأمريكيين الأثرياء يمتلكون الآن قدراً كبيراً من الثروة، وإذا حصلت وارين حتى على نسبة ضئيلة منها في شكل حصيلة ضريبية، سيكون لها أثر كبير، وأن الضريبة على الأمريكيين يتم فرضها على أساس جوازات سفرهم؛ لذلك لن ينقذهم نقل الثروة إلى الخارج، وأنه بفضل تسريبات «سويس ليكس» وأوراق بنما تعلم الأمريكيون كثيراً عن كيفية إخفاء الأثرياء لأموالهم. كما أن الضريبة على الثروة تطبق في عدة بلدان منها السويد والنرويج وفنلندا، وكانت فرنسا تفرضها ثم تراجعت عنها عام 2017.

وإلى الآن يتم فرضها في عدد من الدول الأوروبية هي سويسرا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا، في حين يطرح أنصار اللامساواة عدة تبريرات لرفض ضريبة الثروة باعتبارها ضريبة انتقائية يتم فرضها على الأثرياء فقط. ويرون أن ضريبة الثروة يصعب جمعها، وأنها من الممكن أن تساعد على هروب رأس المال ولا تحقق هدفها المعلن في الحد من عدم المساواة، وهناك من يرى من المعارضين لفرض ضريبة الثروة أن كثيراً من الدول الأوروبية اختارت التخلص إلى حد كبير من فرض الضرائب على الثروة واختارت استخدام ضرائب دخل تصاعدية للغاية، وضرائب استهلاك عالية (الحد الأدنى لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي هو 15%، في حين يبلغ المتوسط 22% تقريباً).

إن الضرائب التصاعدية من السهل تحصيلها، وتولد إيرادات أعلى للحكومة، مما يساعد على السيطرة على عدم المساواة في الدخل، وهو أمر تفعله كل دولة أوروبية عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل أفضل من الولايات المتحدة. كما بدأت تظهر دراسات من أنصار اللامساواة حول مضار ضريبة الثروة مثل دراسة إدوارد وولف، من جامعة نيويورك الذي خلص في دراسته، إلى أن الضرائب على الأغنياء لن تفعل كثيراً للحد من عدم المساواة.

* باحث أكاديمي مصري