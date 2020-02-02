التصويت الإلكتروني يتطلب التنسيق مع السوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع بدء فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية، وانعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المدرجة في عام 2020، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تعميم للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للتذكير وتأكيد الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي، وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

يحتوي التعميم على عدة نقاط مهاة يتعين على الشركات مراعاة الالتزام بها؛ ومنها: حق حضور الجمعية العمومية يكون لكل مساهم، وله من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة؛ وذلك وفقاً للضوابط التالية: لا يجوز للوكيل، إن كان يمثل عدداً من المساهمين (أي أكثر من واحد)، أن يحوز بصفته وكيلاً عن هؤلاء المساهمين أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة (5%) من رأس مال الشركة.

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ.

التصويت الإلكتروني

أتاح القرار الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي والحوكمة للشركات المدرجة بأسواق الدولة تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة على أن يتعين مراعاة ما يلي: التنسيق مع السوق المعني قبل الجمعية بوقت كاف للاتفاق مع المتطلبات والإجراءات الواجب تطبيقها.

ويتعين الإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للسوق المعني والشركة ضمن صفحة علاقات المستثمرين، ومن خلال دعوة الجمعية العمومية، ومن خلال وسائل التواصل الأخرى عن تاريخ ومدة فتح باب التصويت الإلكتروني؛ وذلك وفقاً للآلية المعتمدة من السوق المعني في هذا الشأن، وأن يوضح رئيس الاجتماع عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والذي تم إثبات حضورهم بسجل المساهمين عند الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الاجتماع.

الانضباط المؤسسي

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أتاح القرار الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي والحوكمة للشركات إمكانية إرسال الدعوات لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة عن طريق الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني، شريطة أن يتم اتباع الإجراءات التالية: تعديل المادة الخاصة بإعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في النظام الأساسي للشركة، والتنسيق مع السوق المعني بشأن آلية التطبيق، وإرسال الدعوات، والتواصل مع كافة المساهمين؛ لتحديث بياناتهم لدى الشركة والسوق المالي.

المستندات التفصيلية

في حال تضمن جدول أعمال الجمعية بنداً بحاجة إلى قرار خاص، خاصة تلك المتعلقة بهيكلة رأس مال الشركة، الدمج والاستحواذ، استمرارية الشركة من عدمه، وغيرها من الأمور المهمة؛ يتعين توفير التقرير والمستندات التفصيلية المتعلقة بهذا البند مرفقاً بالدعوة وجدول الأعمال، وفي حال تضمن جدول أعمال الجمعية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، فإنه يجب إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة.

الترجمة الفورية

يتعين توفير خدمة الترجمة الفورية للغة العربية والإنجليزية أثناء اجتماع الجمعية العمومية، ويتعين توفير نسخ من تقرير الحوكمة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي والشركة باللغتين العربية والإنجليزية. ويتعين الإفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المالي والشركة عن نتائج ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية باللغتين العربية والإنجليزية. وتراقب إدارة الهيئة عن كثب مدى التزام الشركات وامتثالها لتلك الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية الإفصاحات وغيرها من الأمور ذات الصلة.