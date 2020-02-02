«الاقتصاد»: الإمارات تلعب دوراً محوريـاً بتعزيـز التجـارة عبر «أيـورا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موريشيوس: ”الخليج 365”

أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنمية آفاق الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية بين بلدان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، خلال المشاركة في اجتماع الخبراء؛ لتعزيز التجارة البينية والاستثمار لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والذي عقد مؤخراً في موريشيوس.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات استطاعت من خلال مكانتها المرموقة على خريطة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً، وعلاقاتها الاقتصادية الناجحة والمنفتحة على مختلف أسواق العالم، وتميزها كمركز حيوي لتسهيل تجارة السلع والخدمات، أن تدعم الجهود المبذولة في منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي؛ لإزالة العوائق، وتيسير الإجراءات التي تسهم في نمو التجارة البينية، وتعزيز أنشطة الاستثمار المشتركة، ودفع آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين بلدان هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية، وتوسيع أطر تعاونها مع مختلف دول العالم.

افتتح اللقاء ناناكومار بودا وزير الخارجية والتعاون الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس بحضور د. نوموفويو نوكوي الأمين العام لمنظمة «الأيورا» بحضور أكثر من 42 ممثلاً من 22 دولة أعضاء المنظمة. مثل وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري، وأتت مشاركته في إطار رئاسة دولة الإمارات للرابطة للدورة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2021.

وناقش الاجتماع سبل تكثيف الحوار حول تعزيز التجارة والاستثمار عبر منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، واستعرض اجتماع الخبراء خطة «مجموعة العمل حول التجارة والاستثمار» التابعة للرابطة، بما في ذلك دراسة الحواجز التي تعوق حركة التجارة بين الدول الأعضاء، واستكشاف آليات تعزيز التجارة البينية والاستثمار في خمسة مجالات محددة؛ وهي: تيسير التجارة؛ وتسهيل الاستثمار؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستثمار في السلع والخدمات.

أكد ناناكومار بودا دور دول المنظمة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري؛ بناء على الفرص المتاحة. مؤكداً تطلع دول المنظمة للدور المميز لدولة الإمارات خلال ترؤسها للدورة الحالية من المنظمة.

وأضاف د. نوموفويو نوكوي أن دور المنظمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء هو من الأولويات المهمة.وأكد مدير إدارة الترويج التجاري في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع أن تأسيس رابطة «أيورا» وفر أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي، واستكشاف جميع إمكانات وسبل تحرير التجارة عبر بلدان المنطقة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، وتقليل الحواجز؛ لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا فيما بينها.

وأوضح: إن منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، وإمكانات هائلة في مجالات التجارة والاستثمار على المستوى العالمي؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي وأهمية الاقتصادات المنضوية فيها.