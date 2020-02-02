«غرف التجارة» في الدولة تناقش الاستثمار في قواعد البيانات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش الاجتماع الأول لعام 2020 بين الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومديري غرف التجارة الأعضاء، عدداً من البرامج والمشاريع من خلال الاستثمار بالمعلومات وقواعد البيانات المتوفرة لدى غرف التجارة والتي يمكن من خلالها دمج الابتكار المستدام في نماذج أعمال الشركات.

كما ناقش الاجتماع الأول - الذي حضره حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وعبد الله خميس السويدي مدير عام غرفة أم القيوين وسلطان بن جميع مدير عام غرفة الفجيرة وعتيق نصيب الرئيس التنفيذي لشؤون العضوية بغرفة دبي وأحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف - إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لمناقشة وطرح أفكار جديدة وأفضل الممارسات حول أسس تطوير ابتكارات مستدامة وناجحة وكيفية الاستفادة من هذه المشاريع في استدامة أعمالهم.

وقال حميد بن سالم إن الهدف من هذه المشاريع والبرامج هو ترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص وحماية مصالح مجتمع الأعمال بالدولة، بالإضافة إلى ترسيخ سمعة غرف التجارة في عالم الابتكار عالمياً من خلال الاستثمار في قواعد البيانات المتوفرة لديها وبيئة عملها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع متعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص لبعض القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع المقاولات فضلاً عن استعراض أهمية ودور مجالس الأعمال المشتركة لعام 2020 وتسمية أعضاء الجانب الإماراتي فيها.(وام)

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