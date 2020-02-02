846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”

حققت مجموعة البنك العربي أداء قوياً خلال العام 2019 حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 846.5 مليون دولار في نهاية العام2019 مقارنة مع 820.5 مليون دولار في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 3.2%، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.15 مليار دولار مقارنة مع 1.12 مليار دولارفي 2018.

ونظراً لهذه النتائج القوية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2019 وبمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6% تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق، وذلك بنمو أنشطته في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70% من هذه الإيرادات، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1.3 مليار دولار وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، كما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 3% عن العام الماضي.

ونما إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 26.1 مليار دولار مقارنة ب 25.8 مليار دولار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 6% لتصل إلى 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ 9 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 5% على الرغم من توزيع البنك أرباحاً نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، وبلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3%.

وفي تعليقه على النتائج قال صبيح المصري- رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج الإيجابية للبنك تثبت مجدداً مقدرة البنك الممتازة على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف والمجالات من خلال سياساته الحصيفة»، وأضاف أن الانتشار الجغرافي وتنوع مصادر الدخل حقق مزيداً من التقدم والنمو، وأكد على نجاح استراتيجية البنك.

وأكد نعمه صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي - على قدرة البنك على الاستمرار مستقبلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال التوظيف الفعال لرأس المال وإدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية وإدارته المتحوطة للمخاطر، وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات الموجودة بالمناطق التي يعمل بها البنك إلا أنه ومن خلال اتساع شبكة تواجد البنك عالمياً ومكانة البنك المميزة وولاء عملائه استطاع الاستمرار بالنمو بإيراداته وصافي أرباحه، وأضاف أن البنك واصل دعم العديد من المشاريع على المستوى المحلي والخارجي والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار نعمة صباغ إلى أن أرباح البنك القوية المتحققة جاءت نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، وأضاف أن البنك حافظ على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.1%، ونوه بأن البنك استمر بالمحافظة على جودة أصوله حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2% كما في ديسمبر/ كانون الأول 2019.