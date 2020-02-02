357.6 مليون سهم زيادة ملكية الأجانب في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب من (عرب وخليجيين و«أجانب») في الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية المدرجة خلال تعاملات يناير/‏كانون الثاني 2020 بنحو 357.6 مليون سهم، لتصل ملكيتهم إلى نحو 53.42 مليار سهم تقريباً، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات الشركات.

وفي المقابل، ارتفعت ملكية المستثمرين المواطنين في 30 شركة بنحو 121.8 مليون سهم، بعدما تراجعت ملكية غير المواطنين في هذه الشركات بنفس عدد الأسهم.

وأظهرت البيانات، ارتفاعاً في ملكية المستثمرين الأجانب في عدد من الشركات الوطنية، حيث ارتفعت ملكيتهم في «الاتحاد العقارية» بنحو 1.31% بما يعادل 56.2 مليون سهم.

كما ارتفعت ملكيتهم في أسهم البنوك، حيث تعززت ملكيتهم في «الإمارات دبي الوطني» بنحو 35.4 مليون سهم، أي بنسبة 0.56%، كما ارتفعت في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 15.5 مليون سهم، و«العالمية القابضة» 7.95 مليون سهم، و«أبوظبي الأول» 6.82 مليون سهم و«أبوظبي التجاري» 6.5 مليون سهم، و«إشراق» 4.7 مليون سهم.

وارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات مزدوجة الإدراج، وخاصة في «مصرف السلام البحرين» بنحو 163.5 مليون سهم، ثم «جي إف إتش المالية» 16.2 مليون سهم، ثم «آن ديجيتال سيرفيسس» 14.74 مليون سهم.

وتراجعت ملكيتهم في بعض الشركات مثل «دبي الإسلامي» و«أدنوك للتوزيع» و«إعمار مولز» و«دي إكس بي» و«ديار» و«الدار» و«دانة» و«إعمار للتطوير» و«داماك» و«أرابتك».