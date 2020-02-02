نقاط «سوفت بنك» العمياء تشوش رؤية صن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد بنيمين زرزور



في عالم الاستثمارات الخاصة المعاصر، يختلط حابل التحليل بنابل الاستثمار، وتتصدر المشهد صور غامضة لمشاريع من الدرجة الأولى، ومغامرات المستثمرين في عالم التقنية والرقميات الغامض، كمن يراهن على صيد قبل الفوز به.

وتطفو على سطح المشهد الإعلامي، الذي هو المحور الرئيسي في تحديد منحنيات الصورة الكلية، أسماء لا تلبث أن تلمع بوهج المليارات التي تحيطها بها الميديا السحرية، ثم تنطفئ؛ لتبدأ رحلة التحليل والتأويل من جديد.

وسط هذا الضجيج برزت مجموعة «سوفت بنك» القابضة، وعلى رأسها الخبير الملياردير الياباني ماسايوشي صن، لتترك بصمتها في كل ركن من أركان الاقتصاد الرقمي؛ عبر تغذية بعض الشركات الخاصة الأكثر ثراءً في العالم. وحفزت نصائح صن العديد من المستثمرين على المسارعة؛ لضخ أموالهم في قطاع التقنية؛ لضمان حصة من الكعكة قبل فوات الأوان.

لكن الانهيار شبه التام لأكبر مقامرة أقدمت عليها «سوفت بنك»؛ وهي شركة «وي وورك» المتخصصة في تأجير مساحات العمل والمكاتب المتنقلة، وخفض تقييمات شركات أخرى تسهم فيها «سوفت بنك» بقوة، زعزع الثقة في عبقرية الاستثمار التي يروج لها صن ومراهناته على تقنيات التغيير والابتكار.

والخوف كل الخوف من أنه إذا تفاقمت مشاكل «سوفت بنك»، وصندوق الرؤية الخاص بها، وتحولت إلى أزمة، كما يخشى البعض، فسوف يتردد صداها من وادي السيليكون ومومباي وبكين إلى المراكز المالية لمدينة لندن وبورصتي «وول ستريت» و«طوكيو».

فقد أعرب صن في أحدث تصريحاته بمناسبة صدور نتائج الربع الثالث لشركة «سوفت بنك» يوم 6 نوفمبر/‏تشرين الثاني، عن ندمه لسوء تقديره القدرات الاستثمارية لشركة «وي وورك»، التي كشف تقريرها الفصلي عن خسائر بقيمة 70 مليار ين ياباني (6.46 مليار دولار)، في الوقت الذي يحضر لإطلاق صندوق استثمارات جديد.

وفي تصريح له على هامش مؤتمر «دافوس الصحراء»، الذي عقد في الرياض؛ لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية قبل ذلك بأسبوع، أكد صن أنه مستمر في ضخ الأموال في شركات التقنية الناشئة، قائلاً: «نحن نختار رجال الأعمال الشباب، الذين لديهم شغف بتحقيق ما لا يقدر غيرهم على تحقيقه، ثم نمدهم بالتمويل الذي يحتاجون إليه».

لكن أحد المقربين من صن من العاملين في شركة «وي وورك»، قال: إن سقوط «وي وورك» كان تجربة مذلة أحرجت صن، وعليه أن يعيد التفكير في استراتيجيته.

تعرضت أسهم «سوفت بنك» لضربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فاقدة نسبة 26 في المئة. وقد كشف صن عن شطب استثمارات بمليارات الدولارات، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتعزيز معايير الحوكمة في كافة الشركات، التي تدور في فلك المجموعة.

أسفرت تلك الجهود المضنية غير الموفقة عن تغيير كلي في ثقافة الاستثمار في صندوق «فيجين» في صندوق الرؤية، والتي يقودها ميسرا وينظر إليها على أنها تعاني انتشار الشعور بعدم الثقة، وانعدام التنظيم الإداري والصدامات المستمرة بين المديرين التنفيذيين.

على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق ونضج ذراعها الاستثمارية، لم تتمكن «سوفت بنك» من التخلص من ثقافة «الكاو بوي» في إدارتها؛ حيث دفعت صراعات القوة إلى خروج كفاءات رفيعة المستوى، بما في ذلك مارك شوارتز، الذي أدارها بشكل مستقل لفترة طويلة.

بدأت الحكاية يوم 10 مايو/‏أيار 2019؛ حيث كانت كل الأنظار تركز في بورصة نيويورك. وكان موعد طرح أسهم «أوبر» على الاكتتاب العام الأولي، محققة أول فوز معنوي منتظر لشركة «سوفت بنك»، التي اشترت حصة بنسبة 13 في المئة فيها، ودعمت استبدال مؤسس «أوبر» المتهور

.

كابوس

لكن مشكلة ما كانت تؤرق الجميع. أسهم «أوبر» بدأت تتراجع حتى قبل بدء تداولها رسمياً؛ لتشهد أسوأ انخفاض في يوم الافتتاح لشركة «يونيكورن» أمريكية يفترض أن تجمع أكثر من مليار دولار.

وسرعان ما تحولت تلك اللحظة من عمر «يونيكورن» ينتمي إلى وادي السليكون، إلى كابوس أيقظ قوى السوق حيال مستقبل شركات التقنية الناشئة التي ضخ صندوق «فيجين» معظم استثماراته فيها.

وبلغت خسائر سهم أوبر حتى الآن 31 في المئة من سعر الإدراج، وتكبدت «سوفت بنك» أكثر من ملياري دولار على الورق منذ استثمارها فيها. وعمت الخسائر عدداً من الشركات الأخرى منها شركة «سلاك» لتأجير المكاتب، التي تراجع سهمها بنسبة 45% منذ إدراجه في يونيو/‏حزيران الماضي، وتراجع سهم «فير بيوتيك» للتقنية الحيوية بنسبة 30% بعد إدراجه في أكتوبر/‏تشرين الأول. ونجت من الخسائر شركتان؛ هما: «جوردانت هيلث» و«إكس تين جينوميكس»؛ حيث يتم تداول أسهم كل واحدة منهما فوق مستوى سعر الإدراج.



صحة الرهانات وخطؤها

Advertisements



استمر الموكب وتعاقبت عمليات الاكتتاب العام الأولي واستمر رهان صندوق «فيجين» على تحقيق مكاسب في وقت لاحق تعززت عمليات جذب كبار المستثمرين؛ للمساهمة في الصندوق الجديد الذي تخطط مجموعة «سوفت بنك» لإطلاقه. وكان ميسرا قد أشار إلى عزم المجموعة على طرح شركتين على الاكتتاب العام شهرياً قبل بداية عام 2020. وفجأة توقف دعم قوى السوق وحماستها لهذا التوجه؛ نتيجة العبرة التي استفادتها من تجربة «أوبر» و«وي وورك».

لكن الضربة جاءت من الشركة التي كال لها المديح رئيس «سوفت بانك» شخصياً وضخ فيها مليارات الدولارات منذ عام 2017؛ حيث رجح أن ترتفع قيمتها السوقية فوق مئة مليار دولار منذ اليوم الأول. وبدأت العلاقة الوثيقة بين صن ومؤسس «وي وورك» آدم نيومان، في الفتور قبل فترة طويلة من المحاولة الكارثية لإدراجها في سبتمبر/‏أيلول، وشهدت العلاقة نقطة التحول الأهم في أواخر العام الماضي.

فقد شكل فريق عمل مشترك من «سوفت بنك» و«وي وورك» بدأ مهمته سراً منذ «عيد الشكر»؛ لوضع خطة جريئة أطلقوا عليها اسم «شجاعة المشروع»، كانت ستفضي إلى استيلاء «سوفت بنك» على كافة حصص المساهمين في «وي وورك» بمن فيهم نيومان، مقابل 10 مليارات دولار، ومن ثم ضخ 10 مليارات دولار أخرى في الشركة.

خطة جديدة

ومع انهيار المفاوضات قبل عطلة «عيد الميلاد»، اتصل صن بنيومان ليقول: إنه يتعين عليهم إعادة التفكير في خطة إدراج «وي وورك». وهذا معناه سحب صندوق فيجين دعمه، ومع هبوط أسهم «سوفت بنك»، فإنها لن تلتزم بزيادة رأسمال «وي وورك» أكثر من ملياري دولار في يناير/‏كانون الثاني. من الناحية النظرية، رفعت الصفقة الجديدة تقييم «وي وورك» بما يصل إلى 47 مليار دولار؛ لكن الاستنزاف النقدي السريع الذي عانته الشركة تطلب تسريع عملية طرحها على الاكتتاب العام الأولي.

بعد أشهر تخلت «وي وورك» عن خطط الاكتتاب العام الأولي؛ بعد فشلها في الحصول على تقييم فوق 15 مليار دولار من المستثمرين. وأسفر تأجيل الاكتتاب العام عن تسريع نفاد الأموال بحلول منتصف نوفمبر/‏تشرين الثاني، ما تطلب حزمة إنقاذ بقيمة 9.5 مليار دولار من «سوفت بنك»؛ لضمان استمرار الشركة؛ لكن تقييم صفقة إنقاذ «وي وورك» عند 8 مليارات دولار فقط، على الرغم من أن نيومان، الذي أعطته حقوق التصويت الخاصة به ميزة إضافية، تفاوض على حزمة خروج مثيرة للجدل بقيمة 1.7 مليار دولار، حتى وإن تسببت في تسريح 4 آلاف موظف.

وقال صن أمام زملائه في تعليق على النتيجة التي آلت إليها الشركة: «لقد خلقنا وحشاً ومنحناه كل ما لدينا من أموال».

وتضمنت صفقة الإنقاذ أيضاً حصول صندوق «فيجين» على شروط تفضيلية، ما أتاح لها فرصة تعويض الخسائر من استثماراتها في «وي ويرك» بوتيرة أسرع من «سوفت بنك». وهو ما أثار مستثمري الأخيرة، وزاد من احتمال استفادة صندوق «فيجين» من أموال «سوفت بنك» قبل مساهميها.

وتزايدت المخاوف بشأن الشركات الخاصة الأخرى التي يستثمر فيها صندوق «فيجين» والتي يزيد عددها على 80 شركة ناشئة. ومن أبرز تلك الشركات وأكثرها قلقاً شركة الفنادق الهندية «أويو» التي تبلغ حصة «فيجين» فيها 50%. وكان ريتيش أجاروال مؤسسها الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، قد بذل جهوداً كبيرة، ونجح في إبرام صفقة بقيمة ملياري دولار ضاعفت قيمتها السوقية إلى 10 مليار دولار، وحسنت فرص حصوله على قروض من بنوك يابانية على علاقة متينة مع «سوفت بنك».

أما شركة «ديدي»، النسخة الصينية من «أوبر»، فقد عرقلت المخاوف بشأن سلامة الركاب، نموها في العام الماضي. كما قيل إن ضعف أداء أوبر أضر بتقييمها في الأسواق الثانوية. ولم تسفر رهانات أخرى على صفقات في بريطانيا واحدة بقيمة 500 مليون دولار والأخرى بقيمة 300 مليون دولار، فقد تلاشت في ظل موجة التشاؤم التي سادت الأسواق، وتعثر مفاوضات بريكست.

صورة ضبابية

لا يزال من الصعب صياغة صورة متكاملة لأنشطة «سوفت بنك» وصندوق «فيجين»، في ظل نهج صن في إبرام الصفقات من دون توقف، وطبيعة الهيكلية المالية وتعقيداتها التي يقودها مساعده ميسرا، الذي تحمّله أوساط أسواق الاستثمار مسؤولية عدم الاستقرار المزمن، وتجميع زملائه السابقين في «دويتشه بنك» في مناصب عليا في صندوق «فيجين».

وهناك من يتهمهم بأنهم خربوا بنك دويتشه، وانتقلوا إلى «فيجين» ليكرروا نفس الأخطاء التي تمثلت في تغطية القروض المتكررة، وتحميل البنك تبعات خدماتها. وقد بلغت قروض «سوفت بنك» 160 مليار دولار، وتصنف سنداتها على أنها غير استثمارية.

عندما تطلع «سوفت بنك» لإعادة رأس المال إلى داعمي صندوق «فيجين» في وقت سابق من هذا العام، زاد «ميسرا» حجم الرافعة المالية؛ بالحصول على قرض جديد بقيمة 3.5 مليار دولار بضمان الحصص في كل من شركة «اوبر» وشركة «سلاك».

وأمام أعين ميسرا وبرعاية منه زاد عدد موظفي الصندوق على 400، في الوقت الذي تحاول الشركة تحسين صورتها؛ من خلال تشديد القيود على قضايا الامتثال للقوانين والمعايير المحاسبية.

وتعصف الخلافات بين كبار المديرين وأبرزهم ميسرا وخلافه مع ألوك ساما كبير المديرين الماليين في سوفت بنك، وهو الخلاف الذي غيّر موازين القوى، وأسفر عن زيادة استثمارات سوفت بانك في «وي وورك»؛ بعد التخلص من ساما في إبريل/‏نيسان الماضي.

ويهدف صن من وراء إنشاء صندوق فيجين الثاني إلى وضع حد لانتقادات لا تنتهي يتعرض لها بشأن تهوره في قرارات الاستثمار؛ وذلك من خلال جذبه لمستثمرين جدد من كبار الشركات؛ مثل مايكروسوفت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

لكن ما يقرب من نصف الاستثمارات التي تتوقع «سوفت بنك» جمعها للصندوق الجديد والبالغة 108 مليارات دولار، سوف تأتي من الشركة اليابانية نفسها، ومن كبار الموظفين الذين ينظرون إلى الخطة على أنها استفتاء على ولائهم، على الرغم من أنها تحملهم أعباء قروض تزيد 15 ضعفاً على حجم راتب كل فرد منهم.