لماذا تفشل الشركات الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (57)

1- الجمود:

يبقى العديد من رواد الأعمال متمسكين بجداول أعمالهم التقليدية، مما يخلق مشكلة للشركة بأكملها، لأنهم غير مستعدين لقبول التغيير.

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لقد أخفقت العديد من الشركات لأنها لم تواكب التغيير، ولم تعدل خططها وأهدافها وفقاً للأوضاع الراهنة.

ومن المهم جداً على أصحاب المشاريع الجديدة إظهار مرونة في نهج عملهم، وعدم التمسك بالخطط التي لم تجد نفعاً، ووضع خطط بديلة وخطة لحالات الطوارئ. إن المرونة تعتبر تعويذة النجاح في هذا الوقت، حيث يتطلب عالم العولمة تغييراً مستمراً، وعلينا أن نتحرك مع هذا التغيير لتحقيق النجاح.

2- عدم إدراك الاحتياجات المالية:

تفشل الشركات الجديدة عموماً لأن احتياجاتها المالية تتجاوز توقعاتها. ضع تقديرات صحيحة لاحتياجاتك المالية من خلال النظر إلى جميع المتغيرات.

عيّن محاسباً جيداً لحساب التكاليف المتوقعة التي قد تكون مطلوبة في الاستثمار، بالإضافة إلى حساب متطلبات المواد الخام والمبيعات والتسويق والمصاريف المتنوعة الأخرى، ناهيك عن وضع إطار زمني لكل مهمة من هذه المهام، حاول أن تعمل وفقاً للخطة الموضوعة.