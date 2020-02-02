يناير.. شهر قياسي لسهم «تيسلا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في المرة الأولى التي حقق فيها سهم «تيسلا» مكاسب كتلك التي تحققت خلال يناير/‏كانون الثاني الماضي، كانت الشركة تنتج 5 آلاف سيارة فقط، أما اليوم فالرقم أعلى بنحو 20 ضعفاً.

فقد قفزت أسهم الشركة 56 % خلال يناير المنصرم، في أفضل أداء شهري منذ مايو/‏أيار 2013، عندما ارتفع السهم 81 %. وخلال 10 سنوات منذ إدراج السهم، كان الشهر الآخر الوحيد الذي حقق أكبر قفزة بنسبة 62 % هو نوفمبر2010، بعد خمسة أشهر من الإدراج.

وأعلن رئيس الشركة التنفيذي إيلون ماسك، وهو أكبر مساهم فيها، أن الشركة لن تلجأ لأسواق المال مرة أخرى للحصول على تمويل. وأضافت مكاسب «تيسلا» في يناير 40 مليار دولار إلى قيمتها السوقية التي تجاوزت 115 مليار دولار. هذا يعني أن قيمتها تزيد على 90 % من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز «إس أند بي 500».

لكن «تيسلا» غير مؤهلة حتى الآن للإدراج في المؤشر الأوسع نطاقاً؛ لأن الشركات تحتاج إلى تحقيق ربح تراكمي على مدى أربعة فصول؛ كي تتأهل للانضمام إليه.