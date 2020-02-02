شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق نحو تسليع الكربون والاتجار به والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد*

في اجتماعات بون التحضيرية (8-18 مايو/أيار 2018) لمؤتمر الأطراف ال23 الذي عقد خلال الفترة (6-17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، ناقشت أطراف التفاوض باستفاضة وبدفع من الدول الأوروبية موضوع أسواق الكربون وآلياتها التي يراد لها أن تفتح الطريق أمام إنشاء أسواق كربون عالمية. ورغم إنفاق وقت كبير على هذا الموضوع إلا أن أي تقدم لم يتم إحرازه بشأنه، باستثناء ترحيل النقاش والعصف الذهني بشأن آليات التخفيف ومنها آلية التنمية النظيفة ومشاريع التخفيف الأخرى، لمؤتمر الأطراف في بون. وفي بانكوك، حيث استأنف المفاوضون اجتماعاتهم التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عقد في مدينة كاتوفيتشي Katowice البولندية في ديسمبر 2018، عدة قضايا معلقة وشائكة، من بينها التعاون الطوعي بموجب المادة 6 من اتفاق باريس، الذي يشمل المقاربات السوقية وغير السوقية التي هي من اختصاص الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA)، والتي يتوجب عليها تقديم مقترحاتها بشأنها، بما يشمل صياغة القواعد والمبادئ التوجيهية لهذا الغرض لكي يتم اعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاقية باريس (CMA) في ذلك العام. وتوالت النقاشات حول الموضوع في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين الأخير الذي عقد مؤخراً في مدريد.

الهدف النهائي الذي من الواضح أن تؤول إليه التكتيكات التفاوضية، الأوروبية خصوصاً، يتمثل في تحويل عملية تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقاربة اقتصادية فعالة تحاكي تحدي تغير المناخ، إلى آلية أساسية متوافق عليها من جانب كافة أطراف التفاوض، ليس فقط لإحداث خفض صانع للفرق في الانبعاثات، وإنما باعتبارها أفعل وأسرع الطرق التي يمكن أن توصل كافة الأطراف إلى تحقيق هدف المادة الثانية من اتفاق باريس لتغير المناخ.

هنا تتقدم في النقاشات وفي إمكانيات تحويلها إلى نصوص اتفاقية، مقاربات ما يسمى «من أعلى إلى أسفل» (من الحكومات)، و«من أسفل إلى أعلى» (من مبادرات الأفراد)، وآليات السوق، والمقاربات غير السوقية. فيما يتعلق بمقاربة «من أعلى إلى أسفل» فإن بإمكان الحكومات أن تُسهم في الحد من الانبعاثات عن طريق التحول التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة صفرية الانبعاثات. وفيما يتعلق بمقاربة «من أسفل إلى أعلى»، فإن الأمر يتعلق بإجراءات فردية وصغيرة الحجم مثل شراء مصابيح LED

، وخفض بصماتنا الشخصية للكربون من خلال ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة. وفي حال التزم الأشخاص الأكثر استهلاكاً في العالم للطاقة بمتطلبات هذا الترشيد والكفاءة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل استهلاكها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪، وسيكون العالم في وضع أفضل بكثير فيما يتعلق بتغير المناخ، حسبما يذهب «التعبويون المناخيون».

يذهب أنصار هذا المنحى الاقتصادي السياسي، من الأوروبيين الغربيين خصوصاً (والذين صار لهم أنصار كثر بين صفوف مجموعات متناثرة مؤتلفة في تكتلات تفاوضية صغيرة على غرار الدول النامية الجزرية الصغيرة (Small Island Developing States - SIDS) التي برزت كمجموعة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في يونيو 1992، وعددها اليوم 57 دولة، يذهب العديد منها للتشديد على ضرورة التوجه نحو اقتصادات منخفضة الكربون، قادرة على التكيف مع تغير المناخ - يذهب أنصار هذا التوجه الاقتصادي السياسي إلى القول بأنه من خلال وضع سعر لانبعاثات الكربون، فإن آليات سوق الكربون، وآليات تسعير الكربون الأخرى مثل ضريبة الكربون، تساعد على استيعاب التكاليف البيئية والاجتماعية لتلوث الكربون، وتشجع المستثمرين والمستهلكين على اختيار مسارات أقل انبعاثات كربونية.

هناك فئتان رئيسيتان لأسواق الكربون هما: أنظمة تداول الانبعاثات (ETSs)، والخطط الطوعية لخفض الانبعاثات التي أشارت إليها المادة السادسة من اتفاقية باريس في بنودها 2، 4، 5، 7، 8، و9، لجهة حث الدول الأعضاء فيها على التعاون الطوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs). وتشمل البنود المشار إليها أحكاماً يمكن أن تؤدي إلى تقدم أسواق الكربون بطريقتين: من خلال ضمان عدم وجود ازدواجية حساب الانبعاثات عند انخراط البلدان في تجارة الانبعاثات، وإنشاء آلية جديدة لتسهيل التجارة فيها بين البلدان الأعضاء. لكن نص المادة ترك التفاصيل المهمة للبت فيها في جولات التفاوض اللاحقة. في السياق ذاته، أنجزت منظمة الطيران المدني العالمية (ICAO) في السادس من أكتوبر 2016 تفاصيل القياس القائم على السوق (Market-Based Measure - MBM) لتحييد معظم نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في مجال الطيران اعتباراً من عام 2020. وكان الاجتماع ال39 للمنظمة الذي عقد في مونتريال عام 2016، قد أقر «نظام تعويض وتخفيض الكربون في الطيران الدولي» (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA)، لتطبيقه بصورة طوعية أولاً خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ثم بصورة إلزامية خلال الفترة من 2027 إلى 2035، بحيث يطبق في هذه الحالة على كافة الدول الأعضاء في «إيكاو»، مع بعض الاستثناءات لبعض الدول النامية والأسواق الصغيرة. ويستثني نظام CORSIA نشاط الطيران الداخلي وانبعاثات ملوثات المناخ الأخرى، لاسيما الكربون الأسود، وأكاسيد النيتروجين (NOX)، وسلائف السحب الناجمة عن تحليق الطائرات.

* كاتب بحريني