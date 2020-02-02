شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات غرامات «إيرباص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن شركة «إيرباص» رشت مسؤولين بهيئات عامة وأخفت المدفوعات في إطار نمط من الفساد أدى إلى تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأطلق الإعلان جلسات استماع في الدول الثلاث للموافقة على التسويات، وهو ما يزيل سحابة قانونية خيّمت على أكبر مجموعة أوروبية في مجال صناعة الطائرات. وجاء عقب تحقيقات استمرت قرابة 4 سنوات.

(رويترز)

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