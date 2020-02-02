«موانئ دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «زهيدي» الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «تشجيانج زهيدي» القابضة الصينية لاستكشاف فرص إنشاء مركز لوجستي متطور لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التقليدية وخدمات التجارة الإلكترونية في دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى إطلاق منصة لمساهمي شركة زهيدي لتقديم خدمات لوجستية تتسم بالكفاءة العملية الكاملة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية، في موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، و وو وي، رئيس مجلس إدارة شركة زهيدي، بحضور عدد من مساهمي الشركة وكبار المسؤولين من الجانبين.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي، المدير العام، لموانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، المدير التنفيذي لجافزا: «يشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع شركة زهيدي الصينية، حيث تجمع هذه المذكرة بين اثنتين من أعرق الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصين، للعمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

ومع كون الصين الشريك التجاري الأول لدبي والإمارات، فإنه يسعدنا أن نرى اهتماماً متزايداً من الشركات الصينية بالاستثمار في دبي، وتعزيزاً لحضورها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)».

و«يمثل الاتفاق المبرم مع هذه الشركة الصينية العملاقة والشهيرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية موانئ دبي العالمية لدعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية.

وقال وو وي، رئيس مجلس إدارة شركة زهيدي: «إنه لشرف كبير أن تتاح لي الفرصة للتعاون مع موانئ دبي العالمية في هذا المشروع المهم. فمن خلال توقيع مذكرة التفاهم، أصبح بإمكاننا تعزيز التنمية الاقتصادية في بلدينا وفي المنطقة.

كما نأمل وضع أطر شاملة لتعزيز خطط التعاون البينية، وتحقيق أنشطة التطوير التكميلية في أقرب وقت ممكن، ودمج معارفنا وخبراتنا وثقلنا الاقتصادي من أجل دفع عجلة النمو في مقاطعة تشجيانج ودبي».