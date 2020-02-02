شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم العلاقة بين بنوك لبنان وعملائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية اللبناني غازي وزني لقناة «إل.بي.سي» أمس إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها وستقوم بدراسته والبت في الأمر خلال أيام.

وكانت القناة قد نقلت عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قوله إن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل عشرة أيام. وأضاف أنهما إذا وافقا على التعميم فإنه «لن يتضمن تدابير استثنائية»، وتابع «الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد». (رويترز)

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