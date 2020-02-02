3.6 مليون مسافر و607 آلاف مركبة عبر منفذ حتا 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، برنامج زياراته المسائية في عام 2020 لتحفيز المراكز الجمركية في إمارة دبي، والتواجد في قلب الميدان للاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين، و الوقوف على سير العمل الجمركي ليلاً؛ حيث وجه المدير العام لجمارك دبي خلال تفقده مركز جمارك حتا، بضرورة توفير أقصى درجات الانسيابية للشاحنات، وتسهيل الإجراءات على التجار بالاعتماد على الخدمات والأنظمة الذكية لجمارك دبي، لتعزيز تجارة دبي الخارجية غير النفطية ودعم نموها المتصاعد لتحقيق أهداف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصول قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2025.

قال أحمد محبوب خلال لقائه بالكادر الوظيفي لمركز جمارك حتا والوفد المرافق له: «سنضاعف من جهودنا وسنوصل الليل بالنهار لتحقيق رؤية وتوجهات القيادة، لدينا خدمات جمركية رائدة سنستفيد منها في دعم تجارة دبي، يجب الاستماع بحرص إلى مقترحات ومتطلبات عملائنا الذين هم شركاؤنا في النجاح وتذليل كافة المعوقات إن وجدت، سنعمل على ترسيخ مركز دبي التجاري كحلقة الوصل بين الشرق والغرب، وسنكون جزءاً أساسياً في مرحلة الاقتصاد الجديد عبر العمل على تطوير مشروع ضخم للتجارة الإلكترونية، ودعم تجارة شركات اقتصاد المستقبل».

رافق المدير العام لجمارك دبي خلال جولته التفقدية، عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وإبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين، وشعيب السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، محمد المعيني، مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، و خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وحمد كاجور، مدير أول مركز جمارك حتا.

وخلال عرضه أفاد محمد المعيني، بأن مركز جمارك حتا تعامل مع نحو 3.6 مليون مسافر، و 607.6 ألف مركبة وزعت بين 111.3 ألف شاحنة و 493.5 ألف مركبة خفيفة، و 2.8 ألف حافلة، مشيراً إلى أن منفذ حتا قدم المزيد من التسهيلات للتجار خلال العام الماضي بهدف تسريع تجارة السلع والبضائع بمختلف أنواعها عبر المنفذ ومن أبرزها: الخضراوات والفواكه، والعطور، والأدوات الكهربائية، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، والمشروبات الغازية، والعصائر، والألبان، والرخام، والسيراميك، والسيارات والمحركات، والآلات الثقيلة، والإسمنت وحديد التسليح.

وأضاف أن عدد المعاملات الجمركية التي أنجزها المركز سجلت 338.3 ألف معاملة منه 205.5 ألف معاملة للبضائع الصادرة و 132.7 ألف معاملة للبضائع الواردة، كما بلغ إجمالي ضبطيات المركز للبضائع المقيدة والممنوعة و 745 ضبطية لعام 2019 الماضي. ويستخدم مركز جمارك حتا، أحدث أجهزة التفتيش المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا في المسح الضوئي بالأشعة السينية للمركبات الخفيفة والذي يتوافق مع أعلى معايير الأمن والسلامة وفق المعايير العالمية المسموح بها خلال تركيب نظام فحص الأشعة السينية للسيارات والمركبات بتصميم هيكل ناقل المسار يمكن من خلاله الكشف وبسرعة ما إذا كانت السيارة مجهزة بسلع خطرة أوممنوعة أوسلع مهربة.