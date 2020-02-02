مستوى قياسي لإنتاج النفط الأمريكي نوفمبر 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يومياً إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وأصبحت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.

وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5.3 مليون برميل يومياً و1.1 مليون برميل يومياً على الترتيب.

ووفقاً لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يومياً في 11 شهراً الأولى من 2019.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تراجع إلى 9.2 مليون برميل يومياً في نوفمبر من 9.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

من جهة أخرى، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في 31 يناير لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675. وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 847 حفاراً نفطياً قيد التشغيل.وعلى مدار يناير، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة 13 في 14 شهراً الماضية في أعقاب زيادة في ديسمبر. (رويترز)