شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: أي خفض فى أسعار الطاقة ينعكس إيجابيا على الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الصناعات الثقيلة تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بأسعار الطاقة العالمية على مستوى الكهرباء والغاز.

أضاف نافع لـ"الخليج 365" أن الصناعات الثقيلة بصفة عامة كثيفة استهلاك الطاقة، ومن ثم أى تخفيض في أسعار الكهرباء والغاز ينعكس فوراً على قوائمها المالية من خلال انخفاض تكلفة الإنتاج، ولا أتصور زيادة المتر المكعب عن ٣ سنت وكذلك الكيلووات من الكهرباء للشركات المحلية، بما يمكنها من المنافسة واستمرار تحقيق معدلات من الربحية بدلا من تحولها للخسارة، وبالتالي انعكاس ذلك عليها وعلى عمالها .

وطالب مدحت نافع بضرورة النظر الفعلى فى أسعار الطاقة، بما يتناسب مع ما تشهده مصر من فائض كبير على مستوى الغاز وعلى مستوى الكهرباء أيضا، وبالتالى من المهم النظر إلى الأسعار التى تشترى بها الشركات الطاقة، ومقارنتها بالأسعار العالمية ، لافتا إلى أن النتيجة المباشرة لذلك ستكون خفض الأسعار بشكل كبير .

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وحول الشركات التابعة للقابضة المعدنية التى تستهلك غاز أوضح مدحت نافع ان كل الشركات التابعة تستهلك غاز، لكن المستهلك الأكبر شركة الحديد والصلب والتى تعانى بدورها من خسائر كبيرة .

جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب مديونة بنحو 3.7 مليار جنيه لشركة الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء بحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية .

ويتبع القابضة المعدنية شركات مصانع النحاس المصرية ،النصر لصناعة المطروقات ،النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها ، الدلتا للصلب ،مصر للألومنيوم ، النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية ،السبائك الحديدية ، المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو" ، الحديد والصلب المصرية ، العامة لمنتجات الخزف والصينى ،اسكندرية للحراريات ، النصر للتعدين ، الهندسية لصناعة السيارات ، النصر للزجاج والبللور ،والنصر لصناعة السيارات.