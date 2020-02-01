شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم..انخفاض الفاصوليا والكوسة والبسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 1 – 2 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وبحسب ما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرارا فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف، بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 – 5 جنيهات، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5- 4.5جنيها، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين7 – 11 مقابل 9 - 13جنيها طبقا لأسعار أمس، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما انخفضت أسعار الكوسة 5 – 7 مقابل 6-9 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 4– 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 14 -20 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفضت البسلة لتتراواح بين 7 – 11 مقابل 8-12 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.