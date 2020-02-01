مصر تسعى لدمج 9 شركات أقطان بحلول 30 يونيو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري يوم السبت إن بلاده تعمل على دمج تسع من شركات حليج وتجارة وتصدير الأقطان في شركة واحدة بحلول 30 يونيو حزيران المقبل.
وأضاف توفيق في بيان صحفي لمجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة تشمل تطوير وتحديث محالج الأقطان لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج بتكلفة نحو مليار جنيه.
وتابع أن خطة التطوير تتضمن خفض عدد المحالج الحالية، والتي يصل عددها إلى 25 محلجا، لتصبح 11 محلجا جديدا فقط بطاقة إنتاجية 4.4 مليون قنطار سنويا.
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